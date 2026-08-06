Zionistische Medien: Hisbollah verändert die Spielregeln

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb die hebräischsprachige Zeitung „Maariv“ unter Bezugnahme auf den jüngsten Sicherheitsvorfall im Dorf Majdal Zun im Südlibanon, bei dem zwei zionistische Soldaten getötet und vier weitere schwer verletzt wurden, dass die Hisbollah die Spielregeln ändere und genau diese Wahrnehmung die israelische Armee beunruhige.

Dieser Bericht fügt hinzu, dass der Vorfall in Majdal Zun im Südlibanon ein Zeichen für einen negativen Trend für das zionistische Regime sei.

Laut Maariv versucht die Hisbollah, einen Guerillakrieg auf dem Schlachtfeld zu entfachen, und die israelische Armee habe am Mittwoch langsam und verwirrt reagiert.

Diesem Bericht zufolge werden die kommenden Tage auch an der Westbank-Front voller Herausforderungen für die israelische Armee sein.

Gestern berichteten zionistische Medien über den Tod von zwei zionistischen Soldaten und die Verletzung von vier weiteren bei einer Militäroperation im Südlibanon. Der Armeesprecher dieses Regimes meldete den Tod eines Majors als Kompaniekommandeur und eines weiteren zionistischen Soldaten sowie die Verletzung von vier weiteren Personen gestern im Südlibanon.

Den Details des Vorfalls zufolge operierten gestern gegen 12:00 Uhr mittags Einheiten der israelischen Armee der Kampfgruppe der 55. Brigade im Gebiet des Dorfes Majdal Zun im Südlibanon. Während der Operation betraten die Soldaten ein Gebäude in diesem Gebiet. Beim Betreten des Gebäudes ereignete sich eine Explosion, die vermutlich von einer Straßenbombe verursacht wurde, die an diesem Ort platziert worden war.