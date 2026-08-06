Türkei: Israels Terrorismus im Westjordanland und im besetzten Jerusalem geht weiter

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Dschasira berichtet, betonte der türkische Außenminister, dass Israel und das Kabinett Netanjahu ihre terroristischen Aktivitäten im Westjordanland und in Jerusalem fortsetzen.

Berichten zufolge sagte Hakan Fidan auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem syrischen Amtskollegen in Ankara außerdem, dass Israel sich aus Gaza zurückziehen müsse, aber weiterhin Hindernisse für die Umsetzung des Friedensplans schaffe.

Fidan ging auch auf die Entwicklungen in Syrien ein und fügte hinzu: „Israel versucht mit seinen unaufhörlichen Angriffen, die Sicherheit Syriens zu bedrohen, und dieses Regime muss unter Druck gesetzt werden, damit es die territoriale Integrität Syriens respektiert. Wir betonen die Zusammenarbeit mit Syrien im Bereich Verteidigung und Terrorismusbekämpfung. Syrien ist stabiler geworden, und wir bemühen uns, die Beziehungen zu ihm auf allen Ebenen auszubauen.“

Der türkische Außenminister äußerte sich auch zu den Entwicklungen im Libanon und stellte fest: „Stabilität und Sicherheit müssen im Libanon gewährleistet werden, denn die expansionistische Politik Israels hat zum Tod und zur Vertreibung Tausender Menschen geführt.“

Der syrische Außenminister behauptete, ohne konkrete Lösungsansätze zu nennen, dass Damaskus bestrebt sei, die Stabilität im Süden Syriens zu festigen und die wiederholten israelischen Angriffe zu stoppen.