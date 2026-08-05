Katars Betonung der Deeskalation und Stärkung der Sicherheit in der Region

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, erörterte Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Premierminister und Außenminister Katars, in seinem heutigen Treffen am Mittwoch mit Badr Abdel-Ati, dem ägyptischen Außenminister, die diplomatischen Bemühungen zur Deeskalation und zur Stärkung von Sicherheit und Stabilität in der Region.

Laut diesem Medium betonte der Premierminister und Außenminister Katars in diesen Konsultationen die Notwendigkeit der Umsetzung des Memorandum of Understanding zwischen den USA und dem Iran, einschließlich der Gewährleistung der Schifffahrtsfreiheit in der Straße von Hormus.

Der Premierminister und Außenminister Katars betonte die Unterstützung Dohas für die Bemühungen zur Deeskalation und zur Erreichung einer umfassenden Vereinbarung, die dauerhaften Frieden in der Region verwirklichen soll.