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Sicherheitsvorfall auf See südöstlich von Aden

5 August 2026 - 23:23
News ID: 1849078
Source: ABNA
Sicherheitsvorfall auf See südöstlich von Aden

Die britische Organisation für maritime Handelsoperationen gab bekannt: Der Kapitän eines Tankers 95 Seemeilen südöstlich von Aden im Jemen meldete, dass er eine laute Explosion in der Nähe des Schiffs gehört habe.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Website der britischen Organisation für maritime Handelsoperationen (UKMTO) berichtet, meldete London heute, am Mittwoch, einen Sicherheitsvorfall auf See 95 Seemeilen südöstlich von Aden im Jemen.

Laut der Erklärung auf dieser Website behauptet die Direktion für maritime Handelsoperationen Großbritanniens: Es liegt ein Bericht über einen Vorfall 95 Seemeilen südöstlich von Aden (Jemen) vor. Der Kapitän eines Tankers berichtete, dass er eine laute Explosion in der Nähe des Schiffes gehört habe.

Die Website fügte hinzu: Alle Besatzungsmitglieder sind wohlauf und ihr Zustand wurde bestätigt. Es wurden keine Umweltauswirkungen gemeldet, und die Behörden untersuchen den Vorfall. Den Schiffen wird empfohlen, mit Vorsicht zu fahren und jede verdächtige Aktivität der UKMTO zu melden.

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