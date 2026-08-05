Al Jazeera: Bei den Iran-Oman-Gesprächen ist nur noch ein Thema offen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte eine hochrangige diplomatische Quelle zu Al Jazeera: In den Gesprächen zwischen dem Iran und Oman sind nur noch ein oder zwei Themen ungelöst. Diese hochrangige diplomatische Quelle teilte Al Jazeera mit, dass diese Fragen nicht besonders komplex erscheinen.

Die Quelle sagte: Sofern es keine böswillige Einmischung von anderen Seiten gibt, könnte heute oder morgen eine Einigung erzielt werden.

Diese diplomatische Quelle erklärte weiter, dass die Straße von Hormus nicht aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Iran und Oman geschlossen wurde, sodass jede Schließung oder Wiederöffnung der Straße von jeglichen Handlungen der USA abhängen wird, die als Verstoß gegen das Völkerrecht angesehen werden.