Baqa'i: Wir haben keine Reisepläne nach Pakistan und Katar

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Ismail Baqa'i, der Sprecher des Außenministeriums, in Antwort auf die Frage von Journalisten zu einigen Berichten regionaler und westlicher Medien über die iranisch-omanischen Gespräche: Die Gespräche zwischen dem Iran und Oman als zwei Anrainerstaaten der Straße von Hormus fanden in den letzten zwei Monaten statt, um eine sichere Durchfahrt für die kommerzielle Schifffahrt in dieser Meerenge festzulegen, und ihre verschiedenen technischen, rechtlichen, sicherheitstechnischen und umweltbezogenen Aspekte werden in den zuständigen Behörden unseres Landes geprüft.

Der Sprecher des Außenministeriums bewertete den Verhandlungsprozess zwischen den beiden Ländern als „professionell“ und „voranschreitend“ und stellte klar: Die geografischen Koordinaten der von beiden Seiten in Betracht gezogenen Route sind abgestimmt, und falls einige Drittparteien in dieser Hinsicht keine Behinderungen verursachen, befindet sich die gemeinsame Erklärung der beiden Länder, die die wichtigsten vereinbarten Punkte und Überlegungen enthält, in der Phase der Überprüfung und endgültigen Redaktion.

Baqa'i bemerkte hinsichtlich der Auswirkungen des bilateralen iranisch-omanischen Verständnisses auf die Sicherheitslage und die kommerzielle Schifffahrt in der Straße von Hormus: Die Schließung der Straße von Hormus war eine Folge der militärischen Aggression der USA und des zionistischen Regimes gegen den Iran und ihrer sicherheitstechnischen Auswirkungen auf die gesamte Region, und das iranisch-omanische Verständnis kann an sich nicht bedeuten, dass die Straße für durchfahrende Schiffe sicher wird, da die von den USA ausgehenden Faktoren, die die Straße von Hormus unsicher machen, insbesondere die Seeblockade und andere aggressive und drohende Handlungen gegen den Iran und seine Interessen, weiterhin bestehen.

Der Sprecher des Außenministeriums sagte in Beantwortung einer weiteren Frage zur möglichen Reise des Außenministers oder des Parlamentspräsidenten nach Pakistan oder Katar am Ende dieser Woche: Wir haben keine Reisepläne in diese Länder. Allerdings setzen Pakistan und Katar ihre Bemühungen zur Verringerung der Spannungen fort, und die Islamische Republik Iran steht mit ihnen in Kontakt und im Meinungsaustausch.