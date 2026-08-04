Katar, Ägypten und die Türkei: Wir verurteilen die anhaltenden Waffenruhe-Verstöße Israels im Gazastreifen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera erklärten Katar, Ägypten und die Türkei in einer gemeinsamen Erklärung: «Wir, als Vermittlerländer, verurteilen die anhaltenden Waffenruhe-Verstöße Israels im Gazastreifen und fordern die internationale Gemeinschaft auf, Druck auf Israel auszuüben, um die Einhaltung des Waffenruhe-Abkommens zu gewährleisten.»

In der gemeinsamen Erklärung Katars, Ägyptens und der Türkei heißt es dazu: «Wir fordern den Schutz von Zivilisten, medizinischen Einrichtungen und Rettungskräften sowie die Lieferung von Hilfsgütern nach Gaza. Die vertragsbrüchigen Handlungen Israels gefährden den Prozess der Deeskalation und verschärfen das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Die vertragsbrüchigen Handlungen Israels werden die Umsetzung der zweiten Phase untergraben, insbesondere nachdem die Hamas und die palästinensischen Gruppen der Roadmap zugestimmt haben.»