Netanjahu: Ich bin mit Trump bezüglich der Hamas uneins

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera behauptete Benjamin Netanjahu, der Premierminister des zionistischen Regimes, heute, am Montag, in einer Rede: „Gaza wird nicht wiederaufgebaut werden, solange die Hamas und alle dort vorhandenen Waffen nicht vernichtet und der Extremismus nicht gestoppt wird.“

Der Premierminister des zionistischen Regimes erklärte dazu: „Ich möchte, dass unser Bündnis mit den Vereinigten Staaten fortbesteht, aber ich möchte auch in Bezug auf unsere Waffen unabhängig sein. Ich bin mit Präsident Trump bezüglich der Hamas uneins; ich glaube nicht, dass sich ihr Charakter ändern wird, wenn wir Gaza wiederaufbauen.“

Dies, während die Aggression des zionistischen Regimes gegen das schutzlose und unterdrückte Volk von Gaza auf direkten Befehl Netanjahus bereits Zehntausende Todesopfer (Märtyrer) gefordert hat.