Celic: Das einzige Ziel des „Netanjahu-Völkermordnetzwerks“ ist die vollständige Zerstörung Gazas

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Anadolu verurteilte Ömer Celic, stellvertretender Vorsitzender der türkischen Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung und Parteisprecher, in einem Beitrag auf seinem Social-Media-Account die jüngsten Angriffe des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen.

Der Sprecher der regierenden türkischen Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung schrieb dazu: „Das einzige Ziel Netanjahus ist die vollständige Zerstörung Gazas. Dies ist eine Feindseligkeit gegenüber allen menschlichen Werten. Netanjahu zerstört durch seine Aggression derzeit die Politik aller Länder, die sich für Frieden einsetzen.“

Er fügte hinzu: „Das Netzwerk Netanjahus tötet weiterhin. Dieses „Völkermordnetzwerk“ hat kürzlich mehr als 30 Zivilisten in Gaza getötet (gemartert) und medizinische Einrichtungen angegriffen.“

Celic stellte fest: „Diese Angriffe erfolgten unmittelbar nach der Einigung auf eine Roadmap, die die Umsetzung des Friedensplans für Gaza ermöglicht. Dies zeigt einmal mehr, dass das Netzwerk Netanjahus jeden Schritt zur Erreichung des Friedens als Feind betrachtet.“