Khodjastepour: Der Knoten der Seeblockade wird mit militärischen Mitteln gelöst

ABNA: Alireza Khodjastepour, stellvertretender Vorsitzender der Islamischen Gesellschaft der Ingenieure, analysierte in einem Interview das jüngste Verhalten des US-Präsidenten und betonte, dass vom Feind kein Verbrechen ausgeschlossen sei, aber der Feind fürchte die Antwort der iranischen Streitkräfte.

Dieser politische Aktivist wies weiter darauf hin, dass es zwei Gründe für Trumps Rückzüge von seinen Positionen gebe: Er wisse, dass die Antwort der Streitkräfte sehr hart und wirksam sei, und er wolle dieses Instrument am Verhandlungstisch gegen unsere Diplomaten einsetzen, um uns einzuschüchtern.

Khodjastepour betonte weiter: „Jedes Mal, wenn die Weltmärkte öffnen, zieht Trump sich von seiner Entscheidung zurück und droht uns danach erneut.“

Er betonte: „Wir müssen aus diesem Zyklus ausbrechen, die Kalkulationen des Feindes ändern und den Krieg mit unseren eigenen Kalkulationen fortsetzen.“

Der stellvertretende Vorsitzende der Islamischen Gesellschaft der Ingenieure fügte hinzu: „Der Anstieg des Ölpreises führt zu einem Anstieg der Benzinpreise in Amerika, und diese Frage zeigt die Bedeutung der Schließung der Straße von Hormus.“

Khodjastepour betonte, dass zur Bekämpfung der Seeblockade durch Amerika eine militärische Operation durchgeführt werden müsse, und sagte: „Der Weg zur Bekämpfung des Feindes ist der Widerstand und die Standhaftigkeit des Volkes und der Verantwortlichen.“