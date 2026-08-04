Sardar Rezai: Wir haben Amerika im 17-tägigen Krieg nach dem Waffenbruch schwere Schläge versetzt

Laut dem Korrespondenten von ABNA erklärte Mohsen Rezai, militärischer Berater des Obersten Führers und ehemaliger Kommandeur der Revolutionsgarden während der heiligen Verteidigung, in einem analytischen Gespräch über die Entwicklungen auf dem Schlachtfeld und in der Region im Dritten Krieg zwischen dem Iran und Amerika, der im Monat Muharram stattfand, und sprach sein Beileid zum bevorstehenden Arba'in von Hussain (Friede sei mit ihm) aus: „Diesen Krieg sollten wir den Dritten Krieg oder den 17-tägigen Muharram-Krieg nennen, in dem wir Amerika ebenfalls schwere Schläge versetzten.“

Er fügte hinzu: „Für die Welt war die Entstehung dieses Krieges überraschend, aber für uns war sie vorhersehbar, und ich selbst hatte in einem speziellen Gespräch im Fernsehen, also in der vorherigen Sendung, gesagt, dass Trump das Memorandum zerreißen, daraus aussteigen und angreifen würde.“

Er erklärte: „Abgesehen von den ersten vier oder fünf Tagen haben sie das Memorandum mit dem Iran verletzt. Der Oberste Führer hatte auch gesagt, dass das stolze Volk Irans auf die Erfüllung der Bedingungen des Memorandums warten wird, aber Trump, während Macron an seiner Seite war, unterzeichnete das Memorandum in einer inszenierten Zeremonie, hielt sich jedoch entgegen seiner Unterschrift nicht an seine Verpflichtungen.“

Sardar Rezai sagte: „Die Amerikaner richteten mit neuen Vorkehrungen einen Korridor im Süden der Straße von Hormus ein und beachteten die Warnungen der Islamischen Republik Iran in dieser Hinsicht nicht; daher forderte Iran durch das Anvisieren von zwei oder drei Schiffen deren Rückkehr zur Einhaltung des Abkommens, aber anstatt den Streit gemäß den Bestimmungen des Memorandums zu verfolgen, in dem ein Mechanismus zur Beilegung von Streitigkeiten und die Einsetzung eines Ausschusses zur Konfliktlösung unter Beteiligung des pakistanischen Premierministers und des Emirs von Katar vorgesehen war, weigerten sie sich, diesen Mechanismus umzusetzen, weil Herr Ghalibaf und Vance diesen Ausschuss gebildet hatten.“