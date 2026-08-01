Washington: Iran könnte US-Interessen weltweit ins Visier nehmen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, erklärte das US-Außenministerium heute, am Samstag, in einer Erklärung: US-Bürger im Nahen Osten (Westasien) sollten erhöhte Vorsicht walten lassen und sich auf mögliche Schließungen des Luftraums und Reiseunterbrechungen vorbereiten.

In der Erklärung des US-Außenministeriums heißt es dazu: US-Bürger in der Region sollten im Falle einer Verschärfung der Spannungen einen Ausreiseplan oder die Bereitschaft zur Ausreise in Betracht ziehen. US-Bürger außerhalb des Nahen Ostens (Westasiens) sollten ihre Reisen in diese Region überdenken.

Die Erklärung des US-Außenministeriums fügte hinzu: Der Iran und ihm nahestehende Gruppen könnten US-Interessen weltweit ins Visier nehmen!

Die US-Botschaft in Bagdad hatte zuvor US-Bürger vor der Verschärfung der Spannungen in der Region Naher Osten (Westasien) gewarnt.

Die US-Botschaft im Irak warnte US-Bürger, äußerste Vorsicht walten zu lassen, ihre Wachsamkeit zu erhöhen und sich auf mögliche Flugausfälle, vorübergehende Luftraumschließungen und Reiseunannehmlichkeiten einzustellen.