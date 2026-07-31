Khaled Qadumi: Der Weg des Widerstands wird bis zum vollständigen Sieg fortgesetzt

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur „Abna“ betonte Khaled Qadumi, Vertreter der Hamas-Bewegung in Teheran: Das Blut der Märtyrer, an ihrer Spitze der Märtyrer Ismail Haniyya, der ehemalige Chef des Politbüros der Hamas-Bewegung, werde die Standhaftigkeit der Widerstandsfront stärken und zu ihrer Fortdauer führen.

Laut einem Bericht des Accounts der „Palästinensischen Islamischen Widerstandsbewegung“ in den sozialen Medien sagte Khaled al-Qadumi in einer Rede auf der Zeremonie zum zweiten Jahrestag des Märtyrertods von Ismail Haniyya in Teheran: Haniyya wurde durch seinen Glauben, seine Aufrichtigkeit und seinen Dschihad zu einem ewigen Vorbild für das palästinensische Volk und alle Gruppen und Kräfte des Widerstands und bewies, dass der Märtyrertod nicht das Ende des Weges ist, sondern der Beginn der Fortsetzung des Weges der Ehre, der Freiheit und der Würde.

Qadumi betonte: So wie auch der Märtyrer Haniyya stets betonte, wird die Ermordung von Führern und Kommandeuren die Fahne des Widerstands nicht senken, und dieser Weg wird bis zur Erringung des Sieges fortgesetzt.

Er erinnerte mit Blick auf sein letztes Treffen mit dem Märtyrer Haniyya in Teheran an dessen Glauben und ständige Bereitschaft für den Märtyrertod und fügte hinzu: Haniyya betrachtete den Märtyrertod als den Traum jedes Kämpfers auf dem Weg Gottes, und schließlich erreichte er seinen Traum.

Der Vertreter der Hamas-Bewegung in Teheran betonte auch die Bedeutung der Einheit der islamischen Umma und der Koordination zwischen den Widerstandsgruppen sowie die Notwendigkeit der Fortsetzung der Unterstützung für das palästinensische Volk.