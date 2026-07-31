Maariv: Der Rückzug der US-Militärs aus Kuwait ist ein historischer Sieg für den Iran

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf palästinensische Quellen räumte die israelische Zeitung „Maariv“ in einem Bericht ein: Der Rückzug der US-Truppen aus Kuwait aufgrund der iranischen Angriffe gilt als historischer Sieg für Teheran.

In einem weiteren Teil des Berichts von „Maariv“ heißt es: Der Rückzug der US-Truppen aus Kuwait ist der Auftakt zum Abzug der US-Militärs von ihren Stützpunkten in der Region, was eine der Bedingungen Teherans für die Kontrolle über den Persischen Golf ist.

Die Zeitung „Wall Street Journal“ berichtete kürzlich unter Berufung auf US-Beamte, dass die USA das Niveau und Ausmaß ihrer militärischen Präsenz in Kuwait überprüfen.

Laut dem Bericht dieser amerikanischen Zeitung hatte das Pentagon bereits vor Beginn des Krieges mit dem Iran eine Verringerung der US-Streitkräfte in Kuwait geprüft, aber nach den iranischen Angriffen auf US-Stützpunkte die militärische Präsenz Washingtons in diesem Land begrenzt, um die Risiken und die Verwundbarkeit der US-Truppen zu verringern.