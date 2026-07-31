Erklärung der Hisbollah zur Verurteilung der US-saudischen Aggression gegen den Irak

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf „Al-Mayadeen“ berichtete, gab die libanesische Hisbollah eine Erklärung ab, in der sie die aggressive US-Aggression gegen den Irak verurteilte, die zum Tod und zur Verletzung mehrerer Personen führte.

In der Erklärung der Hisbollah dazu heißt es: „Diese Aggression ist ein offenkundiger und gefährlicher Verstoß gegen das Völkerrecht und eine Verletzung der Souveränität und Unabhängigkeit des Irak. Diese gefährliche Aggression, die unter Beteiligung eines arabischen Landes erfolgte, ist der Auftakt zu gefährlichen Folgen für die Region.“

Die Hisbollah betonte: „Diese Aggression dient nur dem US-israelischen Plan, der darauf abzielt, die Region zu destabilisieren und Zwietracht unter der muslimischen Umma zu säen. Es wäre Saudi-Arabien besser angestanden, auf Dialog und Verhandlungen zurückzugreifen und diplomatische Kommunikationskanäle mit dem Irak zu öffnen, um Spannungen oder Krisen beizulegen.“

In einem anderen Teil der Erklärung bekundete der „Islamische Widerstand“ Libanons seine Unterstützung für den Irak und sein geliebtes Volk und betonte: „Das Blutvergießen der Iraker durch die USA zeigt erneut die feindlichen Ziele Washingtons gegenüber dem Irak und seine Absicht, die Stabilität dieses Landes zu verhindern.“

Die Hisbollah betonte: „Angesichts dieser Aggression muss sofort eine entschlossene und verantwortungsvolle arabische, islamische und internationale Position eingenommen werden, um den feindseligen Politiken der USA ein Ende zu setzen. Schweigen angesichts dieser Aggressionen und weiteres Wegschauen von diesem gefährlichen Ansatz werden mit Sicherheit gefährliche Folgen für die Region haben.“