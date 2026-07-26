Nikzad: Die unvernünftigen Handlungen der ukrainischen Regierung bleiben nicht unbeantwortet

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, hielt Ali Nikzad, Vizepräsident des Islamischen Beratungsrates, in seiner heutigen Rede vor der Tagesordnung während der öffentlichen Sitzung des Parlaments (Sonntag, 4. Mordad) zunächst eine Ehrerbietung an den erhabenen Geist des großen Gründers der Islamischen Revolution, an die himmlische Seele des Märtyrerführers der Nation, Seiner Heiligkeit Ayatollah Imam Khamenei, sowie an alle Märtyrer des Weges der Wahrheit und Einsicht – von den Anfängen des Islam bis zur letzten Auseinandersetzung der Heere des Rechts und der reinen Natur gegen Unterdrückung und Hochmut, also dem dritten erzwungenen Krieg; und fügte hinzu: Wir bekunden erneut unsere tiefste Demut vor dem Millionen-Epos der Beisetzung unseres Märtyrerführers durch das liebe Volk des islamischen Iran und das treue, rechtsuchende Volk des Irak und wünschen diesem Märtyrerkämpfer einen hohen Rang und die Vereinigung mit seinen reinen Vorfahren.

Er bezeichnete den wichtigen Punkt in dieser Angelegenheit als die Verzweiflung des verbrecherischen Amerikas in dem Sumpf, in den es geraten ist, und fügte hinzu: Wir müssen erneut die Tatsache betonen, dass die Ordnungen in der Straße von Hormus nicht zu den Vorkriegszuständen zurückkehren werden. Wir empfehlen auch dem illusionierten Präsidenten der USA, sich die Watte aus den Ohren zu ziehen und die Region, in der wir und unsere Vorfahren seit Tausenden von Jahren leben, zu verlassen, bevor er eine noch schwerere Niederlage erleidet als die vorherige.

Nikzad kritisierte die obstruktiven Maßnahmen europäischer Regierungen gegenüber dem Iran und sagte: Wir haben in den vergangenen Jahren die Behinderungen europäischer Regierungen ertragen. Wir warnen diese Regierungen, insbesondere die neue Regierung Englands, das Parlament und die Regierung Bulgariens sowie die Regierung der Ukraine, sich nicht zum Spielball Amerikas zu machen und sich aus Abenteuern herauszuhalten, die sie nichts angehen.

Er stellte klar: Die Islamische Republik Iran wird ihr legitimes Recht zur Verteidigung ihrer territorialen Integrität stets ausüben, und jeder Ort, der Ausgangspunkt einer Aggression gegen unser Land und unseren Boden ist, wird mit Sicherheit ein legitimes Ziel unserer Streitkräfte sein, und die unvernünftigen Handlungen der ukrainischen Regierung werden nicht unbeantwortet bleiben. Durch die Gnade und das Versprechen Gottes und die bestätigte historische Tradition steht der Sieg des großen iranischen Volkes bevor.