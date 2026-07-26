Explosion eines regelswidrigen Tankers in der Straße von Hormus

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, explodierte vor wenigen Stunden in der Straße von Hormus ein regelswidriger Tanker, der von der von der Islamischen Republik Iran festgelegten Route abgewichen war, durch den Kontakt mit einer Seemine.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem die Islamische Republik Iran mehrfach gewarnt hatte, dass das Verlassen der ausgewiesenen Schifffahrtsroute Konsequenzen und Verantwortlichkeiten für die Schiffe nach sich ziehen werde.

Ersten Untersuchungen zufolge wich dieser Tanker trotz früherer Warnungen vom von Iran bestimmten Korridor ab und befand sich in einem Bereich außerhalb der sicheren Schifffahrtsroute.

Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund, dass in den letzten Tagen in der Straße von Hormus vermehrte Aktivitäten ausländischer Flotten und einiger regelswidriger Schiffe zu verzeichnen waren und die Islamische Republik Iran ihr Hoheitsrecht auf diese strategische Wasserstraße betont hat.