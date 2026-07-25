Unterstützung des irakischen Widerstands für die Strategie der Jemeniten zur Schließung der Bab-el-Mandeb-Straße

Laut der Nachrichtenagentur Abna erklärte Abu al-Ala al-Walai, Generalsekretär der irakischen «Sayyid al-Shuhada»-Bataillone, in einem Tweet, dass die Philosophie der Abschreckung nicht nur auf Atomwaffen beschränkt sei; sondern Gott habe den Völkern der Region eine geografische Lage verliehen, die ihnen einen einzigartigen Einfluss auf die Hauptadern des Welthandels verschaffe.

Er fuhr fort, dass, wenn alle Lebenswege für das jemenitische Volk versperrt würden, sie das Recht hätten, die Bab-el-Mandeb-Straße zu schließen, damit die Welt höre, dass das jemenitische Volk nicht schweigend sterben werde.

Al-Walai, der sich an die saudischen Aggressoren wandte, sagte: Beendet die Blockade Jemens, damit die Straße für euch offen bleibt. Wenn ihr den Druck auf den Jemen erhöht, wird auch der Weg durch diese Straße für euch enger werden.