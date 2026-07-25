Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen betonte Mohammed Abdus-Salam, Leiter der Verhandlungsdelegation aus Sanaa: Die Aggression gegen den Flughafen von Sanaa erinnerte diejenigen, die vergessen haben, dass Saudi-Arabien auf der Schließung dieses Flughafens besteht. Riad gibt Erklärungen ab, in denen es behauptet, sein Ziel sei der Schutz der Souveränität Jemens.

Er fügte hinzu: Wie sehr ähnelt das Verhalten Saudi-Arabiens in allen Bereichen, einschließlich Lügen, Bosheit und Aggression, dem Israels. Das Verstecken hinter ungerechten UN-Erklärungen, die aufgrund der Ölbeziehungen mit Saudi-Arabien abgegeben werden, kann die Realität der ungerechten Blockade Jemens nicht verbergen. Saudi-Arabien steht hinter dieser ungerechten Blockade; ein aggressiver Staat, der einen 8-jährigen Krieg gegen Jemen vom Zaun gebrochen hat und schließlich besiegt wurde, versucht nun, Verluste auszugleichen.

Abdus-Salam stellte klar: Worauf Saudi-Arabien in dieser Phase achten muss, ist, dass es sich aufgrund eines Rechenfehlers in einen offenen Feind Jemens verwandelt hat. Das Beharren Saudi-Arabiens auf Sturheit und der Weigerung, die Wahrheit anzuerkennen, wird schwerwiegende Folgen für dieses Land, seine Sicherheit und seine Wirtschaft haben. Die Seeblockade ist der erste Schritt in der Schlacht «Blockade gegen Blockade», und unser Volk wird seine Rechte erhalten.