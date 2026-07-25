Yahya Sari: Wir haben zwei vernichtende Operationen durchgeführt; die Blockade bleibt bestehen

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Masirah sagte Yahya Sari, Sprecher der Streitkräfte des Jemen: Bei einem neuen aggressiven Akt gegen unser Volk und der Verletzung der Souveränität Jemens führte der saudische Feind letzte Nacht einen verbrecherischen Angriff auf die Stadt und den Hafen von Hodeida sowie die Insel Kamaran durch, der materiellen und moralischen Schaden verursachte.

Er fügte hinzu: Unsere Luftabwehr griff nach der Verletzung unseres Luftraums eine Gruppe feindlicher Flugzeuge an und verhinderte, dass sie weitere Verbrechen gegen unser Volk begehen konnten.

Yahya Sari betonte: Wir haben zwei wichtige militärische Operationen durchgeführt, bei denen im Rahmen der ersten Operation die Einrichtungen der Firma «Aramco» in Dschizan mit Dutzenden ballistischen Raketen und Drohnen getroffen wurden. Im Rahmen der zweiten Operation wurden sensible Ziele, die mit «Aramco» in Verbindung stehen, in Yanbu mit mehreren Raketen und Drohnen angegriffen. Beide Operationen waren erfolgreich und fügten dem Feind präzise und direkte Schläge zu.

Der Sprecher der Streitkräfte des Jemen erklärte: Die anhaltende Eskalation zeigt den Grad der Beharrlichkeit des saudischen Feindes, die Blockade unseres Volkes fortzusetzen und die Souveränität unseres Landes zu verletzen, und das ist inakzeptabel, und unser freies, gläubiges und kämpferisches Volk wird darauf mit Stärke und Vernichtung reagieren.

Er fügte hinzu: Wir sind verpflichtet, unsere Pflicht in der ehrenvollen und verantwortungsvollen Verteidigung unseres Landes und unseres Volkes zu erfüllen, und der verbrecherische Feind wird von uns nichts als Widerstand und Konfrontation erfahren.