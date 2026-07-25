Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera erklärte die britische Behörde für maritime Handelsoperationen, dass eine Meldung über einen Zwischenfall mit einem Tanker und Militärkräften im Golf von Oman registriert wurde.

Gemäß diesem Bericht ereignete sich der besagte Vorfall am vergangenen Freitag im Golf von Oman.

Es ist anzumerken, dass die Übergriffe der USA gegen den Iran zu Unsicherheit und Instabilität in der Region führen. Auch wurde der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus beeinträchtigt, und die Islamische Republik Iran hat mehrfach betont, dass Schiffe den festgelegten Weg in dieser Meerenge einhalten müssen.