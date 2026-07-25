Laut der Nachrichtenagentur Abna enthüllte die britische Zeitung «The Guardian», dass es dem Iran in der Phase der verschärften Spannungen im Nahen Osten gelungen ist, seine Fähigkeit zur Bekämpfung amerikanischer Stützpunkte und kritischer Einrichtungen in der Region zu stärken. Dies wurde durch eine Kombination aus technischen Fortschritten im Raketenprogramm, der Nutzung von Satellitenbildern und der Übernahme militärischer Taktiken erreicht, die von der russischen Erfahrung im Ukraine-Krieg inspiriert sind.

Dan Sabbagh, der Redakteur für Verteidigungs- und Sicherheitsfragen dieser Zeitung, betonte, dass die jüngsten Angriffe des Iran eine erhöhte Präzision und Zerstörungsgewalt zeigen; ein Umstand, der gleichzeitig mögliche Schwachstellen in den in der Region stationierten US-Luftverteidigungssystemen aufgedeckt hat.

Der Bericht beruft sich auf den Angriff des Iran auf den «Luftstützpunkt Muwaffaq as-Salti» in Jordanien und schreibt, dass dieser Angriff erfolgreich war, obwohl der Stützpunkt unter dem Schutz des fortschrittlichen US-Raketenabwehrsystems «THAAD» stand. Bei diesem Angriff wurden drei US-Soldaten getötet.

Satellitenbilder, die von iranischen Medien veröffentlicht wurden, zeigen, dass mehrere Einrichtungen des Stützpunkts beschädigt wurden; dies veranlasste das US-Verteidigungsministerium (Pentagon), Ermittlungen zu den Gründen für die Unfähigkeit des Abwehrsystems, diesen Angriff abzufangen, einzuleiten.