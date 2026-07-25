  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Iran

Zolqadr: Die gezielten Schläge unserer Kämpfer dauern an, bis der Feind vollständig kapituliert

25 Juli 2026 - 16:45
News ID: 1844816
Source: ABNA
Zolqadr: Die gezielten Schläge unserer Kämpfer dauern an, bis der Feind vollständig kapituliert

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates erklärte: Die kontinuierlichen und gezielten Schläge unserer Kämpfer werden fortgesetzt, bis der Feind vollständig kapituliert und das Blut der unschuldigen Kinder von Minab, Lamerd und anderen Orten gerächt ist.

Laut der Nachrichtenagentur Abna betonte Mohammad Baqer Zolqadr, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, in einer Botschaft: Jede Rauchsäule in der Region bedeutet, dass ein militärisches, sicherheitspolitisches oder finanzielles Ziel der USA getroffen wurde.

Er fügte hinzu: Die kontinuierlichen und gezielten Schläge unserer Kämpfer sind die Peitschen des Zorns des aufgestandenen iranischen Volkes, die auf dem Rücken des Herrschaftssystems niedergehen und bis zur vollständigen Kapitulation des Feindes und der Rache für das Blut der unschuldigen Kinder von Minab, Lamerd und anderen fortgesetzt werden, so Gott will.

Your Comment

You are replying to: .
captcha