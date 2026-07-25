Zolqadr: Die gezielten Schläge unserer Kämpfer dauern an, bis der Feind vollständig kapituliert

Laut der Nachrichtenagentur Abna betonte Mohammad Baqer Zolqadr, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, in einer Botschaft: Jede Rauchsäule in der Region bedeutet, dass ein militärisches, sicherheitspolitisches oder finanzielles Ziel der USA getroffen wurde.

Er fügte hinzu: Die kontinuierlichen und gezielten Schläge unserer Kämpfer sind die Peitschen des Zorns des aufgestandenen iranischen Volkes, die auf dem Rücken des Herrschaftssystems niedergehen und bis zur vollständigen Kapitulation des Feindes und der Rache für das Blut der unschuldigen Kinder von Minab, Lamerd und anderen fortgesetzt werden, so Gott will.