Reuters meldet: Bemühungen Pakistans und Chinas zur Wiederaufnahme der Gespräche zwischen Iran und USA

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Reuters erklärten drei pakistanische Quellen, dass Islamabad prüfe, wie die gescheiterten Gespräche zwischen dem Iran und den USA zur Beendigung des derzeitigen Krieges im Rahmen der von China initiierten Bemühungen wieder aufgenommen werden könnten.

Diese Quellen fügten hinzu, dass es während des Besuchs des iranischen Innenministers in Islamabad in den letzten Tagen Gespräche zu diesem Thema gegeben habe.

Gleichzeitig betonten sie, dass die Hindernisse für jegliche Verhandlungen mit den USA weiterhin groß seien.

Dies geschieht, während die USA und die Trump-Administration während der scheinbaren Verhandlungen mit dem Iran militärische Aggression gegen unser Land verübt und damit praktisch gezeigt haben, dass sie nicht vertrauenswürdig sind.