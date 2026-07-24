Klage gegen Trump wegen des Versuchs, das US-Wahlrecht zu ändern

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf „Al-Mayadeen“ berichtete die New York Times in einem Artikel, dass vier US-Bundesstaaten Klage eingereicht haben, um gegen die Anordnungen der Trump-Regierung zu protestieren, die sie dazu verpflichten, die Durchführung von Wahlen zu ändern.

Dem Bericht zufolge sagte der Generalstaatsanwalt von Illinois in einem Interview mit der New York Times: „Trump kann die Bundesstaaten nicht erpressen, um seine Forderungen durchzusetzen.“

Diese Entwicklung erfolgt, nachdem der US-Präsident kürzlich in einem kontroversen Schritt zwei demokratische Mitglieder und ein republikanisches Mitglied der US-Wahlhilfekommission (EAC) entlassen oder zum Rücktritt gezwungen hat – ein Schritt, der diese Bundesbehörde nur wenige Monate vor den Zwischenwahlen 2026 ohne einen einzigen Kommissar dastehen lässt.

Das Weiße Haus bestätigte diese Entscheidung und erklärte, der Präsident habe die Befugnis, Personen zu entlassen, die nicht mit der Mission „Gewährleistung der WahlSicherheit und der Auszählung legaler Stimmen“ übereinstimmen.