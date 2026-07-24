Feindselige Maßnahmen der EU und der USA gegen den Iran

Laut der Nachrichtenagentur Abna erklärte Kaja Kallas, die für die Außenpolitik der Europäischen Union zuständige Verantwortliche, heute, am Freitag, dass die EU neue restriktive Maßnahmen gegen fünf iranische Richter und eine prominente Persönlichkeit im Bereich der Cyberaktivitäten wegen angeblicher „Menschenrechtsverletzungen“ verhängt habe.

Kallas nannte jedoch nicht die Namen dieser Richter.

Das US-Finanzministerium verhängte zudem Sanktionen gegen vier Personen und neun Organisationen mit Bezug zum Iran.

Die Verhängung von Sanktionen gegen iranische Persönlichkeiten durch Europa und die USA unter dem Vorwand der Menschenrechte ist kein neues Phänomen, da diese Regierungen Menschenrechte als Hebel betrachten, um Druck auf verschiedene Länder der Welt, einschließlich des Iran, auszuüben.