Bürgermeister von London: Ich werde mich für die Vollstreckung des Haftbefehls gegen Netanjahu einsetzen

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf „Sodi al-Balad“ bestätigte Sadiq Khan, der Bürgermeister von London, dass er sich für die Vollstreckung des vom Internationalen Strafgerichtshof gegen Benjamin Netanjahu, den Premierminister des zionistischen Regimes, erlassenen Haftbefehls einsetzen werde.

Auf eine Frage, ob Großbritannien den vom Internationalen Strafgerichtshof gegen Benjamin Netanjahu erlassenen Haftbefehl vollstrecken werde, antwortete er: Jeder, der des Völkermords beschuldigt wird, muss sich der Gerechtigkeit stellen. Wenn Netanjahu in London erscheint, werde ich mit Andy Burnham, dem neuen Premierminister des Landes, zusammenarbeiten, um die Durchsetzung des Gesetzes zu gewährleisten.

Er stellte klar: In London gibt es keinen Platz für diejenigen, die Völkermord begehen.