Momeni: Die BRICS-Mitglieder sollen die Souveränität der Länder und das Völkerrecht verteidigen

Laut der Nachrichtenagentur Abna erklärte Eskandar Momeni, Innenminister, auf dem Treffen der Innenminister der BRICS-Mitgliedsstaaten unter dem Motto „Verringerung natürlicher Risiken“ – nachdem er der indischen Regierung für die Ausrichtung des Gipfels sowie den Expertisen der Mitgliedsstaaten bei der Ausarbeitung der Dokumente dieses Treffens gedankt hatte: Die heutige Welt ist mit Gefahren wie Klimawandel, Naturkatastrophen, Pandemien, Verwundbarkeit kritischer Infrastrukturen und anderen neuartigen Krisen konfrontiert; Bedrohungen, die Sicherheit, Entwicklung und Wohlstand der Völker gleichzeitig beeinträchtigen, und ihre Bekämpfung macht multilaterale Zusammenarbeit zu einer unvermeidlichen Notwendigkeit.

Er wies auf die Potenziale der BRICS als einen der wichtigsten Kooperationsmechanismen zwischen den aufstrebenden Volkswirtschaften hin und fügte hinzu: BRICS kann zu einem wirksamen Modell für die Stärkung der Resilienz, den Erfahrungsaustausch und die praktische Zusammenarbeit im Bereich Krisenmanagement und Katastrophenvorsorge werden.

BRICS soll Aggression gegen Länder und Angriffe auf Zivilisten verurteilen

Momeni wies auf die Aggression gegen das Territorium der Islamischen Republik Iran hin und sagte: Die Verletzung der territorialen Integrität des Landes, die massive Zerstörung von Infrastruktur, Kraftwerken, Wohngebieten, Schulen, Krankenhäusern und anderen zivilen Einrichtungen sowie die Tötung von Frauen, Kindern und älteren Menschen sind ein offensichtlicher Ausdruck der Missachtung internationaler Dokumente, einschließlich der UN-Charta.

Er äußerte die Hoffnung, dass die BRICS-Mitglieder im Rahmen der grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts und der UN-Charta diese Handlungen verurteilen und eine klare und entschiedene Position gegen Aggression, Verletzung der Souveränität von Staaten, Angriffe auf Zivilisten und die Zerstörung kritischer Infrastrukturen einnehmen.

Der Innenminister betonte: Eine einheitliche und entschlossene Stimme der BRICS zur Verteidigung des Völkerrechts, zur Achtung der nationalen Souveränität der Staaten und zur Ablehnung der Anwendung von Gewalt wird eine wichtige Botschaft an die internationale Gemeinschaft senden und zur Stärkung des internationalen Friedens, der Sicherheit und der Stabilität beitragen. Dieser Ansatz steht vollkommen im Einklang mit dem Geist der Zusammenarbeit, des Multilateralismus, des gegenseitigen Respekts und der gemeinsamen Entwicklung, den die BRICS betonen.