Araghchi: Iran ist zu einem der Hauptgesprächsthemen auf globaler Ebene geworden

Laut der Nachrichtenagentur Abna sagte Seyyed Abbas Araghchi, Außenminister unseres Landes, am Rande des Gipfeltreffens der Außenminister der BRICS-Mitgliedsstaaten: Bisher gab es Treffen mit Pakistan und Russland, und nun auch mit den Ländern, die in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit vertreten sind, mit denen wir gemeinsame Positionen teilen. Alle diese Länder haben die Aggression der USA, die einseitigen und illegalen Handlungen dieses Landes, die Verletzung des Völkerrechts und die illegale Anwendung von Gewalt klar verurteilt und suchen nach einer Lösung, um diesem Trend entgegenzuwirken.

Er fügte hinzu: Wie ich heute in meiner Rede sagte, ist dies ein Übel, das, wenn die internationale Gemeinschaft es nicht verurteilt und nicht dagegen vorgeht, früher oder später alle betreffen wird. Dieses Gefühl und diese Sorge sind bei all diesen Ländern vorhanden. In den Gesprächen, die wir führten, haben wir uns vergewissert, dass es in dieser Hinsicht einen beachtlichen Konsens und eine große Übereinstimmung gibt, und es wurde ein Meinungsaustausch dazu geführt.

Araghchi betonte: Wir haben auch über bilaterale Fragen und regionale Entwicklungen gesprochen. Das Thema der US-Aggression ist derzeit eines der meistdiskutierten Themen, und unter den gegenwärtigen Umständen ist der Iran zu einem der Hauptgesprächsthemen auf globaler Ebene geworden.