Telefongespräch zwischen Araghchi und seinem ägyptischen Amtskollegen

Laut der Nachrichtenagentur Abna sprach Seyyed Abbas Araghchi, Außenminister der Islamischen Republik Iran, am Freitagabend (2. Mordad nach iranischem Kalender) in einem Telefonat mit Badr Abdel Aty, dem Außenminister Ägyptens, über die jüngsten regionalen Entwicklungen, die eskalierenden Spannungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten sowie über Wege zur Herstellung von Frieden, Stabilität und Sicherheit in Westasien und tauschte sich mit ihm aus.