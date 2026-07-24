Ajatollah Chatami: Widerstand und Einheit um die Wilayat sind der Schlüssel zum Sieg der iranischen Nation

Laut dem Korrespondenten von Mehr berichtete Ajatollah Seyyed Ahmad Chatami, der vorübergehende Freitagsimam von Teheran, in der Freitagspredigt in der Imam-Chomeini-Gebetsstätte: Im Heiligen Koran werden etwa 70 Namen und Beschreibungen für den Jüngsten Tag genannt. Einer der Namen des Tages der Auferstehung ist der „Tag der Abrechnung“ – der Tag, an dem der Mensch für all seine Taten in dieser Welt Rechenschaft ablegen muss.

Er fügte hinzu, dass wir uns den Lebensstil des Propheten des Islam (Friede sei mit ihm) zum Vorbild nehmen sollten, und betonte, dass eines der wichtigsten Merkmale der Lebensweise des Propheten (Friede sei mit ihm) der Widerstand, die Standhaftigkeit auf dem Weg der Wahrheit und das Nicht-Weichen vom Weg der Wahrheit sei. Wenn das Volk standhaft sei, müssten auch die Führer im Widerstand vorangehen und an vorderster Front stehen.

Er fuhr fort: Die schriftlichen Botschaften des Obersten Führers sind tiefgründig und notwendig. In seiner jüngsten Botschaft wurde die Notwendigkeit der Einheit der Worte, der Geschlossenheit von Volk und Verantwortlichen in allen Bereichen zur Verwirklichung der Ideale der Islamischen Revolution, zur Bewahrung der Würde und Unabhängigkeit Irans und zur Bekämpfung des verbrecherischen und hinterlistigen amerikanischen Feindes betont.

Er erklärte, dass Einheit eine Achse brauche und die Achse der Einheit die Wilayat al-Faqih sei.

Der Freitagsprediger Teherans sagte: Das Misstrauen gegenüber rechtlichen und internationalen Institutionen sei aufgrund ihres Verhaltens angesichts der Verbrechen in Gaza gestiegen.

Er fügte hinzu: Dies sei das vierte Mal, dass die USA mitten in Verhandlungen militärisch handeln, und unter solchen Umständen bleibe kein anderer Weg als die ehrenhafte Verteidigung.

Er betonte: Die iranische Nation und die Kämpfer müssen den Angriffen des Feindes standhalten und entschlossen auf seine Aktionen reagieren. Letztendlich führe Widerstand zum Sieg, und der standhafte Mensch werde am Ende triumphieren, auch wenn dieser Weg zeitaufwändig sein mag.