Zerstörung mehrerer Kampfflugzeuge, eines Spionageballons und des amerikanischen Flugabwehrsystems Patriot

Laut der Nachrichtenagentur Abna gab die Öffentlichkeitsabteilung der Revolutionsgarden in der Mitteilung Nr. 51 der Operation Nasr 2 bekannt: Das Quartier amerikanischer Militärangehöriger und mehrere Kampfflugzeuge in Jordanien, das Flugabwehrsystem Patriot, ein Spionageballon und das Quartier amerikanischer Terroristen in Erbil wurden zerstört.