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Zerstörung mehrerer Kampfflugzeuge, eines Spionageballons und des amerikanischen Flugabwehrsystems Patriot

24 Juli 2026 - 20:42
News ID: 1844362
Source: ABNA
Zerstörung mehrerer Kampfflugzeuge, eines Spionageballons und des amerikanischen Flugabwehrsystems Patriot

Die Revolutionsgarden meldeten die Zerstörung mehrerer Kampfflugzeuge in Jordanien, des Flugabwehrsystems Patriot, eines Spionageballons und eines Quartiers amerikanischer Terroristen in Erbil.

Laut der Nachrichtenagentur Abna gab die Öffentlichkeitsabteilung der Revolutionsgarden in der Mitteilung Nr. 51 der Operation Nasr 2 bekannt: Das Quartier amerikanischer Militärangehöriger und mehrere Kampfflugzeuge in Jordanien, das Flugabwehrsystem Patriot, ein Spionageballon und das Quartier amerikanischer Terroristen in Erbil wurden zerstört.

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