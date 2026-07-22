Anstieg der Transportkosten infolge der Blockade saudischer Häfen durch den Jemen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Reuters berichtet, prüfen mehrere asiatische Unternehmen angesichts der Ankündigung der Blockade saudischer Häfen durch die Streitkräfte Jemens alternative Seetransportrouten, um den Fluss der Rohölimporte aufrechtzuerhalten.

Dem Bericht zufolge prüfen diese Unternehmen den Transport von saudischem Öl aus dem Hafen von Yanbu an der Küste des Roten Meeres über den Suezkanal und dann um Afrika herum, um die Lieferungen an ihr endgültiges Ziel zu bringen.

Reuters berichtete unter Berufung auf informierte Quellen, dass die Nutzung dieser Alternativroute im Vergleich zur üblichen Exportroute für Öl aus dem Hafen von Yanbu in Richtung Osten durch das Arabische Meer die Transportzeit um bis zu vier Wochen verlängert.

Die Nachrichtenagentur betonte auch, dass die Wahl der Route um Afrika herum die Transport- und Exportkosten Saudi-Arabiens deutlich erhöhen und den Endpreis der Öllieferungen für asiatische Abnehmer beeinflussen könnte.

Bemerkenswert ist, dass nach der Veröffentlichung von Nachrichten über die Seeblockade Saudi-Arabiens im Roten Meer und in der Bab-el-Mandeb-Straße die Ölpreise stiegen und die Brent-Rohöl-Futures um 1.12 Dollar auf 89.22 Dollar pro Barrel zulegten. Auch die US-Öl-Futures stiegen um 74 Cent auf 83.23 Dollar pro Barrel.