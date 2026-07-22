Al-Hayya an die Besatzer: Wir sind die Träger der palästinensischen Sache

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, drohte Khalil al-Hayya, der neue Leiter des Politbüros der Hamas-Bewegung, in einer kurzen Botschaft den Besatzern.

Er fügte hinzu: Wir sagen den Besatzern, dass wir die Träger der palästinensischen Sache sind.

Der Leiter des Politbüros der Hamas sagte in einer Ansprache an die Zionisten: Weder die Tötung unserer Kinder noch das Märtyrertum unserer Führer und Kommandeure wird uns Angst einjagen oder uns veranlassen, Furcht zu empfinden.

Al-Hayya im Gespräch mit den Führern palästinensischer Gruppen: Die Verwirklichung der nationalen Einheit steht an erster Stelle der Prioritäten der Hamas

Auf der anderen Seite gratulierten eine Reihe von Führern palästinensischer Widerstandsgruppen in separaten Telefonaten Khalil al-Hayya zu seiner Wahl zum Leiter des Politbüros der Islamischen Widerstandsbewegung Hamas und zu dem Vertrauen, das die Mitglieder dieser Bewegung ihm entgegenbrachten.

In diesem Rahmen führte Khalil al-Hayya Telefongespräche mit Jamil Mazhar, dem stellvertretenden Generalsekretär der Volksfront zur Befreiung Palästinas; Mohammed Dahlan, dem Leiter der Demokratischen Reformbewegung innerhalb der FATAH; Bassam as-Salihi, dem Generalsekretär der Volkspartei Palästinas; und Jibril ar-Rajub, einem Mitglied des Zentralkomitees der FATAH-Bewegung.

In diesen Gesprächen betonte al-Hayya, dass die Verwirklichung der Einheit des palästinensischen Volkes an oberster Stelle der Prioritäten steht, die er und die Führung der Hamas in der kommenden Phase zu erreichen suchen werden.