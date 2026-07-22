Al-Hayya an die Besatzer: Wir sind die Träger der palästinensischen Sache

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, drohte Khalil al-Hayya, der neue Leiter des Politbüros der Hamas-Bewegung, in einer kurzen Botschaft den Besatzern.
Er fügte hinzu: Wir sagen den Besatzern, dass wir die Träger der palästinensischen Sache sind.
Der Leiter des Politbüros der Hamas sagte in einer Ansprache an die Zionisten: Weder die Tötung unserer Kinder noch das Märtyrertum unserer Führer und Kommandeure wird uns Angst einjagen oder uns veranlassen, Furcht zu empfinden.
Al-Hayya im Gespräch mit den Führern palästinensischer Gruppen: Die Verwirklichung der nationalen Einheit steht an erster Stelle der Prioritäten der Hamas
Auf der anderen Seite gratulierten eine Reihe von Führern palästinensischer Widerstandsgruppen in separaten Telefonaten Khalil al-Hayya zu seiner Wahl zum Leiter des Politbüros der Islamischen Widerstandsbewegung Hamas und zu dem Vertrauen, das die Mitglieder dieser Bewegung ihm entgegenbrachten.
In diesem Rahmen führte Khalil al-Hayya Telefongespräche mit Jamil Mazhar, dem stellvertretenden Generalsekretär der Volksfront zur Befreiung Palästinas; Mohammed Dahlan, dem Leiter der Demokratischen Reformbewegung innerhalb der FATAH; Bassam as-Salihi, dem Generalsekretär der Volkspartei Palästinas; und Jibril ar-Rajub, einem Mitglied des Zentralkomitees der FATAH-Bewegung.
In diesen Gesprächen betonte al-Hayya, dass die Verwirklichung der Einheit des palästinensischen Volkes an oberster Stelle der Prioritäten steht, die er und die Führung der Hamas in der kommenden Phase zu erreichen suchen werden.
Your Comment