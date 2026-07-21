Unterstützung der Hisbollah-Bataillone im Irak für die Blockade saudischer Häfen durch die Ansarullah

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den jemenitischen Sender Al-Masirah beglückwünschten die irakischen Hisbollah-Bataillone in dieser Erklärung den Jemen zu seiner Entscheidung, eine Seeblockade gegen das saudische Regime zu verhängen, und bezeichneten sie als legitime Antwort auf die ungerechte Blockade, die seit fast 12 Jahren gegen das jemenitische Volk verhängt wurde.

Diese irakische Kampfgruppe fügte hinzu: Die mutige Entscheidung Jemens, die die strategische Gleichung „Blockade gegen Blockade und Spannungsaufbau gegen Spannungsaufbau“ trägt, zeigt einen eisernen und unerschütterlichen Willen und eine feste Entschlossenheit, die Souveränität Jemens zu verteidigen und die geraubten Rechte dieses Landes vollständig zurückzugewinnen.

Am Ende ihrer Erklärung betonten die Hisbollah-Bataillone im Irak mit Verweis auf die Konvergenz der Widerstandsgruppen in der Region: Im Rahmen der Koordination mit der Einheit der Front der Wahrheit und dem Geist der dschihadistischen Solidarität erklären wir unsere vollständige Unterstützung für diesen Schritt Jemens.