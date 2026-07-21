Laut der Nachrichtenagentur Abna meldete die Öffentlichkeitsabteilung der IRGC in einer Erklärung die Radar-Räumung der Region in Fortsetzung der „Schwarzen Nacht“ der amerikanischen Systeme und Radare.

Der Wortlaut der Erklärung der IRGC lautet wie folgt:

Edles und würdiges Volk des islamischen Iran! Durch eure guten Gebete bei den Zeremonien zur Ehrung der Leiden von Imam Hussein (Friede sei mit ihm) fügten die stolzen Söhne des mächtigen Iran dem verzweifelten Feind vernichtende Schläge zu und setzten die „Schwarze Nacht“ für die Radare und Luftverteidigungssysteme der USA in der Region fort, indem sie auf dem Stützpunkt Ahmad al-Jaber in Kuwait einen Frühwarnradar, ein Raketenabwehr-Radarsystem, ein FPS117-Radar, ein Patriot-Luftverteidigungssystem und das zugehörige Satellitenkommunikationssystem der Luftverteidigung der kindermordenden amerikanischen Armee trafen und zerstörten.

Nach dieser Radar-Räumung muss der Feind mit entschlosseneren und vernichtenderen Angriffen durch Drohnen- und Raketenwellen rechnen.