Raketensysteme des Stützpunkts Arifjan in Kuwait wurden getroffen

Laut der Nachrichtenagentur Abna meldete die Öffentlichkeitsabteilung der Armee der Islamischen Republik Iran in einer Erklärung, dass die HIMARS-Raketensysteme der terroristischen US-Armee im Stützpunkt Arifjan in Kuwait getroffen wurden.

Der Wortlaut dieser Erklärung lautet wie folgt:

Als Reaktion auf die Raketenangriffe des großen Satans auf Gebiete unseres Landes wurden vor wenigen Stunden und in der achtzehnten Phase der Operation „Blitz“ die HIMARS-Raketensysteme der terroristischen US-Armee, die im Stützpunkt Arifjan in Kuwait stationiert sind, von den Bodentruppen der Armee mit Boden-Boden-Raketen getroffen.

HIMARS ist ein mobiles Raketensystem mit schneller Verlegefähigkeit gegen Bodenziele. Dessen Treffer schädigen die offensiven und defensiven Schichten und verringern die Raketenstärke des Feindes bei seinen aggressiven Verbrechen.