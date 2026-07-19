Heftiger Schusswechsel zwischen indischen und pakistanischen Soldaten

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den indischen Sender NDTV berichtet, dauerte der heftige Schusswechsel zwischen den Streitkräften dieses Landes und Pakistans an der Kontrolllinie im Raum Rajauri in Kaschmir 2 Stunden lang an.

Laut diesem Bericht verhinderten indische Soldaten das Eindringen angreifender Elemente über die Grenzen des Landes.

Dieser Vorfall gilt als der größte Schusswechsel zwischen indischen und pakistanischen Soldaten seit der Verkündung des Waffenstillstands im Mai 2025 infolge der Eskalation der bilateralen militärischen Spannungen.

Im April 2025 begann Indien nach einer Explosion in der Stadt Pahalgam eine Militäroperation in Kaschmir und griff Stellungen bewaffneter Elemente auf pakistanischem Territorium an. Genau dies führte zu den Zusammenstößen zwischen den Soldaten der beiden Länder.