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Trumps Zustimmung zur Urananreicherung in Saudi-Arabien ohne internationale Auflagen

19 Juli 2026 - 09:10
News ID: 1842006
Source: ABNA
Trumps Zustimmung zur Urananreicherung in Saudi-Arabien ohne internationale Auflagen

Ein US-Medium enthüllte, dass die Trump-Administration der Urananreicherung auf saudischem Territorium zugestimmt hat, ohne die Regierung in Riad zur Einhaltung des Zusatzprotokolls der IAEO zu verpflichten.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, enthüllte der US-Sender CNN in einem Exklusivbericht unter Berufung auf informierte Quellen und Dokumente, dass die Regierung von Donald Trump grundsätzlich der Urananreicherung auf saudischem Territorium zugestimmt hat – ein Ansatz, der Riad von der Umsetzung einiger verstärkter internationaler Garantien zur Verhinderung der Entwicklung von Atomwaffen befreit.

CNN fügte hinzu: Der Entwurf dieses Abkommens, das den Rahmen für die Unterstützung des zivilen Atomprogramms Saudi-Arabiens durch Washington festlegt, wartet trotz des Abschlusses der Verhandlungen zwischen den beiden Seiten im Oktober 2025 weiterhin auf die endgültige Unterschrift von Trump persönlich.

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