Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, enthüllte der US-Sender CNN in einem Exklusivbericht unter Berufung auf informierte Quellen und Dokumente, dass die Regierung von Donald Trump grundsätzlich der Urananreicherung auf saudischem Territorium zugestimmt hat – ein Ansatz, der Riad von der Umsetzung einiger verstärkter internationaler Garantien zur Verhinderung der Entwicklung von Atomwaffen befreit.

CNN fügte hinzu: Der Entwurf dieses Abkommens, das den Rahmen für die Unterstützung des zivilen Atomprogramms Saudi-Arabiens durch Washington festlegt, wartet trotz des Abschlusses der Verhandlungen zwischen den beiden Seiten im Oktober 2025 weiterhin auf die endgültige Unterschrift von Trump persönlich.