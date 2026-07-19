Russlands Warnung vor der größten Energiekrise der Menschheitsgeschichte

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RT berichtet, betonte Kirill Dmitriev, Sonderbeauftragter des russischen Präsidenten, dass die größte Energiekrise der Menschheitsgeschichte erneut sichtbar werden könnte und dass diese Krise nach einer Phase relativer Ruhe auftritt.

Er fügte hinzu: Die Auswirkungen dieser Krise werden weitreichender sein als frühere Krisen, so dass sie nicht nur den Öl- und Gassektor, sondern auch die Lieferketten für Industrie- und Agrarprodukte stören wird.

Dmitriev erklärte, dass die Europäische Union und Großbritannien von dieser Krise am stärksten betroffen sein werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass die US-Aggression gegen Iran Unsicherheit in der Region des Persischen Golfs und insbesondere in der Straße von Hormus geschaffen hat.