Wie die Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, räumte das US-Zentralkommando (CENTCOM) ein, dass gestern in Jordanien bei der Abwehr iranischer Angriffe 2 US-Soldaten getötet wurden.

In der diesbezüglichen Erklärung des US-Zentralkommandos wurde hinzugefügt: Ein US-Soldat in Jordanien wird weiterhin vermisst. 4 US-Soldaten wurden in jordanische Krankenhäuser gebracht und anschließend entlassen.

CENTCOM fügte hinzu: Die übrigen Soldaten erlitten während des iranischen Angriffs in Jordanien leichte Verletzungen und kehrten an ihre Dienstorte zurück.

Dies, obwohl die Weltmedien einräumen, dass das Zentralkommando der terroristischen US-Armee die tatsächlichen Zahlen der Verluste seiner Soldaten bei den Vergeltungsangriffen Irans einer besonderen Zensur unterzieht.