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CENTCOM: 2 US-Soldaten bei iranischen Angriffen getötet

19 Juli 2026 - 09:10
News ID: 1842007
Source: ABNA
CENTCOM: 2 US-Soldaten bei iranischen Angriffen getötet

Das US-Zentralkommando (CENTCOM) erklärte in einer Stellungnahme: 2 US-Soldaten wurden bei iranischen Angriffen getötet, ein Soldat wird vermisst und 4 weitere wurden verwundet.

Wie die Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, räumte das US-Zentralkommando (CENTCOM) ein, dass gestern in Jordanien bei der Abwehr iranischer Angriffe 2 US-Soldaten getötet wurden.

In der diesbezüglichen Erklärung des US-Zentralkommandos wurde hinzugefügt: Ein US-Soldat in Jordanien wird weiterhin vermisst. 4 US-Soldaten wurden in jordanische Krankenhäuser gebracht und anschließend entlassen.

CENTCOM fügte hinzu: Die übrigen Soldaten erlitten während des iranischen Angriffs in Jordanien leichte Verletzungen und kehrten an ihre Dienstorte zurück.

Dies, obwohl die Weltmedien einräumen, dass das Zentralkommando der terroristischen US-Armee die tatsächlichen Zahlen der Verluste seiner Soldaten bei den Vergeltungsangriffen Irans einer besonderen Zensur unterzieht.

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