Fortsetzung der israelischen Angriffe auf Gaza; 10 Menschen getötet

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al Jazeera berichtet, erklärten Krankenhausquellen in Gaza: Seit Samstagmorgen wurden 10 Palästinenser, darunter drei Kinder, bei israelischen Angriffen auf die Stadt Gaza getötet.

Derselbe Sender berichtete auch über einen Luftangriff der israelischen Armee auf die Siedlung Al-Qarara nördlich der Stadt Khan Yunis.

Auch die Rettungs- und Notfalldienste von Gaza erklärten, dass bei dem Angriff auf das Viertel Al-Zeitun im Südosten der Stadt Gaza mehrere Personen verletzt wurden.

Diesen Berichten zufolge wurde bei diesem Angriff mindestens eine Frau getötet und mehrere andere verletzt.

Auf der anderen Seite erklärte auch «Mahmoud Basal», der Sprecher der Hilfs- und Rettungsorganisation von Gaza: Bei dem israelischen Angriff auf ein Zelt für Vertriebene in der Keshko-Straße östlich des Viertels Al-Zeitun wurde eine Frau getötet, drei Personen gelten als vermisst und mehrere weitere wurden verletzt.