Enthüllung von Details der vernichtenden Schläge Irans; Verletzung von Dutzenden US-Soldaten während der Flucht

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, räumte die New York Times ein, dass Iran einer großen Anzahl von US-Hubschraubern in Jordanien Schäden zugefügt habe. Bei diesen Hubschraubern handelt es sich um den Typ Black Hawk, und jeder von ihnen kostet 21 Millionen Dollar.

Die Zeitung berichtete unter Berufung auf US-Beamte: Unsere Streitkräfte in Jordanien erlebten innerhalb von 5 Tagen 4 Angriffe Irans, bei denen es Tote und Verletzte gab. Die Angriffe Irans führten zur Verletzung von Dutzenden Soldaten und zu erheblichen Schäden an US-Hubschraubern.

Sie fügten hinzu: Iran verfügt weiterhin über große Raketenreserven und kann die US-Flugabwehrsysteme mehr denn je überwinden. Jordanien als Gastgeber der wichtigsten US-Luftwaffenstützpunkte hat besondere Bedeutung, da das Pentagon vor Kriegsbeginn einen Teil seiner Streitkräfte aus Bahrain, den VAE und Katar in sicherere Gebiete in Jordanien und in die besetzten Gebiete verlegte. Auch die Rolle Jordaniens bei der Unterstützung der US-Operationen hatte zugenommen. Der erste Angriff Irans traf eine Einrichtung auf dem Luftwaffenstützpunkt König Faisal, wobei 5 US-Soldaten verwundet wurden. Der zweite Angriff traf den Oststützpunkt Jordaniens, wo US-Hubschrauber stationiert waren. Vor 48 Stunden trafen iranische Raketen den Stützpunkt Muwaffaq as-Salti in al-Azraq, und 20 US-Soldaten, die in Deckung flüchteten, wurden verletzt. Iran griff diesen Stützpunkt am Freitag erneut an, wobei zwei US-Soldaten getötet und vier weitere verwundet wurden.

CBS News berichtete ebenfalls unter Berufung auf einen US-Beamten, dass der Angriff Irans zum Tod von zwei US-Soldaten auf dem Stützpunkt Muwaffaq as-Salti in Jordanien geführt habe.

Zuvor hatte Donald Trump, der US-Präsident, auf die Tötung von zwei US-Soldaten in Jordanien reagiert und den Vorfall als «sehr traurig» bezeichnet.

Das US-Zentralkommando (CENTCOM) bestätigte die Tötung von zwei US-Soldaten bei den Angriffen Irans auf den Stützpunkt der US-Streitkräfte in Jordanien.

Trump sagte: Es ist schmerzhaft für uns, so etwas zu sehen; dieser Vorfall ist sehr traurig.