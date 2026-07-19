Die Streitkräfte werden auf jede Barbarei eine vernichtende Antwort geben

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, warnte Generalleutnant und Pilot Ali Abdollahi in einer Botschaft den hinterlistigen amerikanischen Feind und erinnerte daran, dass die Streitkräfte auf jede Barbarei eine vernichtende Antwort geben werden.

Er sagte, die Verteidigungsstärke unseres geliebten Landes sei einerseits eine feste Stütze für die Ruhe und Sicherheit der stolzen und mutigen Nation von Süden bis Norden und von Osten bis Westen des ruhmreichen und weiten Irans, und andererseits eine Grundlage für den Dienst und die Tätigkeit der aufrichtigen Verantwortlichen des Landes zum Wohle und Glück des ehrenhaften Volkes.

Er betonte, dass das feindliche Lager nach aufeinanderfolgenden Niederlagen im militärischen Krieg auf die Schaffung von Spaltungen und Zwietracht zwischen dem Volk und den Verantwortlichen hoffe, denn die Niederlage des großen Satans, des verbrecherischen Amerikas, hänge von der inneren Geschlossenheit ab, und der ernsthafte Widerstand gegen diese teuflische Verschwörung, um den Feind zu enttäuschen, sei für alle eine notwendige und gebotene Pflicht.