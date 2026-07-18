Washington warnt erneut US-Bürger vor Reisen nach Westasien

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, forderte das US-Außenministerium nach seiner vorherigen Warnung vor Reisen in 23 Länder seine Bürger erneut auf, ihre Reisepläne in diese Region aufgrund der Sicherheitslage in Westasien zu überdenken.

Die Konsularabteilung des US-Außenministeriums erklärte am Freitagabend Ortszeit, ohne auf die Rolle Washingtons bei der Verschärfung der Unsicherheit in der Region einzugehen, dass die Sicherheitslage in Westasien aufgrund der zunehmenden Spannungen weiterhin komplex sei und mit unvorhersehbaren Entwicklungen gerechnet werden müsse.