Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, analysierte John Mearsheimer, ein bedeutender Theoretiker der internationalen Beziehungen und Professor an der Universität Chicago, die jüngsten Ereignisse und die militärische Konfrontation zwischen der Islamischen Republik Iran und Amerika und wies auf die Machtdemonstration Teherans hin.

Er betonte, dass die Leistung Irans gegen die US-Kriegsmaschinerie die Prognosen der Analysten und sogar die eigenen Berechnungen der Iraner übertroffen habe, und stellte klar: „Ich glaube nicht, dass jemand vollständig erfasst hatte, wie entschlossen und erfolgreich Iran gegen Amerika auftreten kann.“

Mearsheimer analysierte die Lage vor Ort und die Verteidigungsfähigkeiten unseres Landes und sagte voraus, dass die Islamische Republik Iran in diesem Kampf eindeutig siegen werde.

Dieser bedeutende Analytiker betrachtet den derzeitigen Verlauf der Auseinandersetzungen als Zeichen für das Scheitern der aggressiven Politik Washingtons und die Festigung der Autorität Irans gegen den Druck der imperialistischen Mächte.