Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, meldeten regionale Medien, dass gleichzeitig mit den zunehmenden Spannungen in der Region und den militärischen Aktivitäten der USA im Roten Meer in der Hafenstadt Yanbu in Saudi-Arabien Warnsirenen ausgelöst wurden.

Diese Entwicklungen zeigen die Ausbreitung der Unsicherheit infolge der interventionspolitischen Maßnahmen Washingtons in Westasien und sind eine ernste Warnung an die Länder, die diese Politik unterstützen.

Weitere Einzelheiten über den Grund für die Aktivierung dieser Warnsysteme wurden noch nicht veröffentlicht, jedoch hat dieses Ereignis ein äußerst angespanntes Sicherheitsklima an der saudischen Küste geschaffen.