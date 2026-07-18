Palästinensische Bewegung „Al-Mujahidin“: Angriff auf Trauerzug in Gaza ist Fortsetzung des Völkermords

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärte die palästinensische Bewegung „Al-Mujahidin“ als Reaktion auf den Angriff des zionistischen Regimes auf einen Trauerzug im Lager Nuseirat in Gaza, dass die Zielung von Trauernden ein Zeichen für den Willen der Besatzer sei, den Völkermordkrieg gegen das palästinensische Volk fortzusetzen.

In einer Erklärung machte die Bewegung die US-Regierung und andere Länder, die das zionistische Regime unterstützen, für die fortgesetzten Tötungen und Verbrechen im Gazastreifen voll verantwortlich und betonte, dass die politische und militärische Unterstützung dieses Regimes den Boden für die Fortsetzung dieser Angriffe bereite.

Die Bewegung „Al-Mujahidin“ forderte auch die internationale Gemeinschaft, Rechtsinstitutionen und die öffentliche Meinung auf, den politischen, rechtlichen und zivilgesellschaftlichen Druck zu verstärken, um den Krieg zu stoppen, die Verbrechen zu beenden und die Blockade des Gazastreifens aufzuheben.

Krankenhausquellen in Gaza meldeten, dass am Freitag bei dem Angriff des israelischen Regimes auf den Trauerzug im Lager Nuseirat mindestens 8 Menschen getötet und 20 weitere verletzt wurden.