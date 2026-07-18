Wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtet, erklärte die Pressestelle der Armee: „Als Antwort auf die Verbrechen Amerikas und zum Gedenken an die Märtyrer, insbesondere die teuren Märtyrer der südlichen Regionen des Landes, haben vor wenigen Stunden im fünfzehnten Abschnitt der Operation 'Blitz' die Kamikaze-Drohnen der Armee der Islamischen Republik Iran die 'Flugzeughangars und Parkplätze', die 'Treibstofflager' der US-Armee auf der Sheikh-Isa-Basis sowie mehrere Brücken in Bahrain getroffen.“

Der Luftwaffenstützpunkt Sheikh Isa im Süden Bahrains gilt als eines der wichtigsten operativen und logistischen Zentren der US-Luftwaffe und -Marine, der aufgrund seiner kritischen Einrichtungen und Ausrüstungen als Dreh- und Angelpunkt für amerikanische Operationen gegen regionale Ziele, insbesondere gegen unser Land, dient.

Die Armee der Islamischen Republik Iran, die das Gedenken an die unschuldig gefallenen Märtyrer der jüngsten Verbrechen des feigen Feindes ehrt, betonte: „Der stolze Süden Irans ist ein wesentlicher Teil der Verteidigung und Standhaftigkeit der tapferen Menschen dieser Region während des achtjährigen erzwungenen Krieges und ihrer heutigen Widerstandsfähigkeit gegen die Verbrechen des heimtückischen Feindes. Wir sind bereit, unser Leben für diese tapferen Menschen und die gesamte große iranische Nation zu opfern, und wir sind stolz auf unsere soldatische Pflicht, dieses Land zu verteidigen.“