Kepler: Schiffsverkehr in der Straße von Hormus erreicht niedrigsten Stand seit 3 Wochen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, zeigen die von Kepler veröffentlichten Daten, dass der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus am vergangenen Tag zurückgegangen ist – so dass nur acht Schiffe diese Passage durchquerten.

Laut diesem Bericht wurde am vergangenen Tag die geringste Anzahl von Schiffen seit drei Wochen in der Straße von Hormus registriert.

Es ist anzumerken, dass die Übergriffe der USA gegen Iran im Persischen Golf zu Störungen im Schiffsverkehr in der Straße von Hormus geführt haben.

Die Islamische Republik Iran hat wiederholt erklärt, dass sie die Kontrolle über die Straße habe und Schiffe nur den von Iran festgelegten sicheren Korridor nutzen dürften. Die Konsequenzen der Nutzung alternativer Routen, die den Weg für eine militärische Intervention der USA in der Region ebnen, liegen bei den betreffenden Schiffen.